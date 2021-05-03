Danimarka Johnson & Johnson'ı aşı programından çıkarabilir

Korona virüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Danimarka'nın Johnson & Johnson (J&J) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyı aşılama programına dahil etmeyebileceği öne sürüldü. Yerel basında çıkan haberlerde, Danimarka'nın aşılama kampanyasına J&J aşılarını dahil etmeme kararı aldığı iddia edildi. İddialara yönelik Danimarka hükümetinden henüz bir açıklama gelmezken, Danimarka'da 14 Nisan tarihinde AstraZeneca ve J&J tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının kullanımı uygulanan kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Danimarka'nın toplam aşı tedarikinin yaklaşık üçte birini oluşturan J&J aşısının programdan çıkarılması ülkenin aşı takvimini önemli ölçüde geciktirebilir. Danimarkalı sağlık yetkililerinin hafta içerisinde aşı ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD de J&J aşısını askıya almıştı

ABD de Johnson & Johnson'ın yeni tip korona virüse karşı geliştirdiği aşının kullanımı kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 13 Nisan'da durdurulmuştu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, yaptığı toplantı sonrası Johnson & Johnson aşısının kullanımına 4'e karşı 10 oy ile yeniden devam etme kararı almıştı. Komite, aşının faydalarının aşı ile bağlantılı nadir kan pıhtılaşmasına ilişkin risklerden daha fazla olduğunu kaydetmiş, aşının ülkede kullanımına devam edilmesini tavsiye etmişti. Aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği belirtilmiş, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise aşının acil kullanım yetkisi kapsamında 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımını tavsiye etmişti.