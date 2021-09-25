Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 Haziran tarihinde İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken, Türkkan'ın çalışanı olduğu belirlenen 4 saldırgan tarafından darp edilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Uslu, dünya evine girdi.

Darp edildikten sonra geniş bir kitle tarafından destek alan Uslu, hayatını Aslı Sena Çevikbaş ile birleştirdi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen nikah merasimine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Aslan, siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından kıyılan nikah sonrasında evlilik cüzdanını genç çifte Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

“Rabbim bu evliliği mübarek kılsın”

Genç çiftin nikah merasimine katılıp şahitlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Çevikbaş ve Uslu ailelerinin en mutlu gününde onları yalnız bırakmamak için kendilerine yoldaşlık ediyoruz. Tabi bizler resmi siz fahri şahitler olarak bu nikaha şahitlik ettik. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Rabbim evlatlarımızın acısını göstermesin, en kötü günümüz böyle olsun diye dua ediyoruz. İyi günler paylaşıldıkça çoğalır, kötü günler paylaşıldıkça azalır. Bu manada sizler iki güzel kardeşimiz olarak inşallah birbirinize yarenlik ederek bu evliliği sonsuza kadar götüreceksiniz. Bizim Rabbimizden temennimiz, duamız bu şekilde. Rabbim de inşallah sizlere bu memlekete hayırla hizmet edecek, vatanına dinine bağlı hayırlı evlatlar nasip edecek diye dua ediyoruz. Rabbim bu evliliği mübarek kılsın” dedi.

“Helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken saldırıya uğradı”

Mustafa Uslu ile tatsız bir olay neticesinde tanıştığını ifade eden Varank, “Biz Mustafa ile maalesef hiç olmamasını istediğimiz bir şekilde tanıştık. Ben kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki, maddem nikahın var ben söz veriyorum o nikaha geleceğim, şahitliğimi yapacağım. Ben burada sözümü tutmuş oluyorum. Gelirken şunu düşündüm Bilişim Vadisi'ndeydim beraber barkım Mustafa'nın yüzündeki iz kalmış. Acaba Sena kızımız acaba benim eşimin yakışıklılığı bozulmuş mudur diye düşünmüş müdür?. Ama sonra böyle düşündüm, Mustafa kardeşimiz helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken, maalesef kendilerine milli iradenin temsilcisi diyen zorbaların saldırısına uğradı. İnşallah rabbim onlara hayırlı evlatlar nasip ettiğinde Sena ile birlikte Mustafa diyecek ki, bir şeref nişanesi olarak ‘Ben helal lokma peşinde koşarken, maalesef başımıza böyle bir şey geldi. Evlatlarım siz de asla doğru yoldan, helal lokmanın peşinden gitmekten ayrılmayın' diyecek. Bunu da inşallah sonsuza kadar taşıyacağı nişanı olarak görmemiz lazım. Rabbim bu nikahı hayırlı, uğurlu eylesin. İnşallah sizlere de bu ülkeye yine aynı şekilde hayırla hizmet etmeyi nasip etsin” diye konuştu.



Harun Yıldız

