Darüşşafaka Tekfen finale yükselen ilk takım oldu

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
Darüşşafaka Tekfen:Browne 2, Hamilton 8, Sinan Güler 8 , Erkan Veyseloğlu 2, Jones 8 , Doğuş Özdemiroğlu 13, Berk Demir 8, Colson 11, Mahir Ağva, Kartal Özmızrak 25
Başantrenör: Selçuk Ernak
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 14, Harrison 15, Auguste 11, Poythress 7, Göksenin Köksal 15, Ayberk Olmaz 3, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp 2
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 13-20 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
Devre: 37-38 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
Yunus Emre Kartal - Cem Geçim