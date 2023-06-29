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Datça'da orman yangını

Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Datça’da orman yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez - Güldemet Kızıl
 

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