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DDK'nın KPSS ön raporu: '3 soru birebir aynı, 10 soru benzer'

DDK'nın KPSS ön raporu: '3 soru birebir aynı, 10 soru benzer'
DDK'nın KPSS ön raporu: '3 soru birebir aynı, 10 soru benzer'

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan çifte soruşturma devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 soruda ise benzerlik olduğu tespit edildi.

KPSS sorularının sızdırıldığı ve sınavda şaibe olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ön raporu DDK tarafından hazırlandı. Uzmanlar tarafından hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 soruda ise benzerlik olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde soruları hazırlayan ÖSYM çalışanlarının ise ifadesine başvuruldu.
3 sorunun da cevap şıklarının örtüştüğü ortaya çıktı.

Sınav öncesi sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzman ekiplerce incelenirken, hazırlanan ön raporda 13 şüpheli sorunun olduğu belirlendi. Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıktı. 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği belirlendi. İncelemelerin ise halen devam ettiği bildirildi.

Yediiklim Yayınevi'nin soru uzmanlarının telefon aramaları mercek altında

Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırıldı. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi.

Ahmet Furkan Gülap
 

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