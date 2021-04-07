DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs ek gözaltı kararı için adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahısların aralarında doktor, avukat ve örgüte finans sağlayan finans uzmanı gibi şahısların da olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti.

Selçuk Kaya

