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DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı

DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı
DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda sabaha karşı İlkadım ve Atakum ilçesinde bulunan 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 9 kişi İlkadım ilçesinde, 2 kişi de Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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