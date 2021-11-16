DeFacto, deri kıyafetlerini modaseverlerin beğenisine sundu

Global giyim markası DeFacto'nun, Sonbahar - Kış koleksiyonun gözdesi; her dönemin vazgeçilmezi deriler. Ölçülü, abartısız, cool ve ciddi bir tarza sahip olmak isteyenlerin beklentisini karşılayacak deri parçalar, dikkat çekici ayrıntılarıyla her yaştan kadın ve erkeğe hitap ediyor. Koleksiyonda ayrıca mevsim ile uyumlu koyu kahve ve siyah tonlarının hâkim olduğu seçenekler sunuluyor. DeFacto'nun deri parçalarından oluşan koleksiyonuna e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.