DeFacto Lefkoşa'da yeni mağaza açtı

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün önemli moda markalarından DeFacto, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) mağazalarına yenisini ekledi. DeFacto, KKTC'deki üçüncü mağazasını Lefkoşa'da Dereboyu Caddesi üzerinde hizmete açtı. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, KKTC ekonomisinin sahip olduğu potansiyele inandıkları için mağaza yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik bağların güçlenmesine katkıda bulunmak istediklerini belirten Ersoy, "Hazır giyim alanında Türkiye'den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. Buradaki üçüncü mağazamızı açtık. Böylece bu yıl içinde iki mağaza yatırımı yapmış olduk. KKTC'de yatırımını yaptığımız mağazalarımız büyüme hedeflerimiz ulaşmak konusunda büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Kadın, erkek ve çocuk için tüm ihtiyaçlar tek mağazada"

Serdar Ersoy, "Mağazalaşma konusunda tek duraklı alışveriş (one stop shopping) stratejisi doğrultusunda hareket ediyoruz. Buna göre kadın, erkek ve çocuk her yaş grubu tüketicilerimizin, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda tek bir mağazamızdan sağlayabiliyoruz. Ürün çeşitliliği sağlayarak tüm kategorilerde müşterilerin memnuniyetini sağlamaya büyük özen gösteriyoruz. KKTC'deki mağazalarımızda günü ve modayı yakalayan tasarımlara ve her yaştan insanın zevkine hitap eden zengin bir ürün gamına sahibiz. Kaliteyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.