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Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladı

Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladı
Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladı

Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir şahıs, tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı, sokak boyunca kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri tartıştığı adamı bıçaklamaya başladı.

Defalarca bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan bıçaklı saldırgan, sokak ortasında kaçan şahsı kovaladı. Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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