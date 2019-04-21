Define kazısında 1 kişi ölmüş, 6 kişi zehirlenmişti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Cep telefonu ile kaydedilen videoda konuşan kimliği bilinmeyen kişinin anlattıkları dudak uçuklattı. Definecilerin bu görüntüleri izledikten sonra mağarada kaçak kazı yaptıkları öğrenildi. Kimin çektiği bilinmeyen görüntülerde mağaranın girişinde konuşan esrarengiz kişi, mağaranın içine girdiğini ve içeride neler olduğunu anlatıyor. Şahıs şunları söylüyor:

"Her 50-100 metrede 12 adet lahit var. 11 adedi kurşun ile kaplı. Diğeri ise düz, renkten renge giriyor. Benim diyen adam bakamıyor ona. Buraları geçtikten sonra sağ tarafta 10 metre yükseklikte 20-30 metre uzunlukta bir yığılma var. Kalıp kalıp ve üzerleri zift. Orayı da geçtim, önüme iki adet fayton çıktı. At yok, sadece fayton. Orayı da geçtim, önüme bir köprü geldi. Köprünün altına indim, baktım fener sönmeye başladı. Dışarı çıktım. Beni oraya sokan adam 'Sen orada daha yüzde 5'ini görmemişsin' dedi. Yine o adamın demesine göre burada iki tünel var. Biri İznik Ayasofya Camii'ne çıkıyormuş. Diğer tünel de Gölcük sahiline çıkıyormuş. Oradan girmiş lahitler. Bunları diyen kişi de Ermeni, ismi de Mahsur."

Kimliği meçhul esrarengiz kişinin anlattıklarının hayal mahsulü olduğu o gece mahsur kalan definecileri kurtaran ekipler tarafından gözler önüne serilmişti.

Halil Ataş

