Defne keserken 30 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Gebece Mahallesi'nde yaşayan Hanım Sarı (51) bahçesindeki defneleri orak ile kestiği sırasında dengesini kaybederek, bahçenin kenarında bulunan 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Hanım Sarı'nın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi de sevk edildi. Ekipler, önlemlerini alarak Sarı'yı düştüğü yerden sedye ile çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Hanım Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arif Kaplan

