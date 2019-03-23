Değerinin altında döviz almak isteyince dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre; N.G. sosyal medya üzerinden bir bayanla tanıştı. N.G'nin tanıştığı bayan, bir yakınında 180 bin İsviçre Frangı olduğunu ve bu parayı bozdurmak istediğini söyledi. N.G. bayana güvenerek Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Tanımadığı şahıslarla Didim'de buluşan N.G. 125 bin TL vererek, 180 bin İsviçre Frangı yabancı parayı aldı.

Parayı alan N.G bir süre sonra yabancı paraların sahte olduğunu anladı. N.G Didim İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek, dolandırıldığını ve şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Onur Durmuş