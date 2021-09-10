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Demet Şener güzellik fuarında şov yaptı

Demet Şener güzellik fuarında şov yaptı
Demet Şener güzellik fuarında şov yaptı

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Güzellik ve Bakım Fuarı’na katılan Demet Şener, Labina Türkiye standını ziyaret etti. Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan ilk organik boyalar hakkında bilgiler alan Şener, uygulamaları deneyimledi.

Doğallıktan vazgeçmeyen Demet Şener, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Güzellik ve Bakım Fuarı'nda Labina Türkiye standını ziyaret etti. Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan ilk organik boyalar hakkında bilgi alan Şener, uygulamaları deneyimledi.

Almanya'nın en çok tercih edilen organik kalıcı makyaj ürünleri ve uygulama tekniklerine sahip olan marka, fuar ile birlikte Türkiye pazarında hizmet vermeye başladı. Kalıcı makyajla ilgili kısa bir açıklama yapan firma sahibi Filiz Duman, amacının TC markası olarak organik olan ürünü dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, katılımcıları fuarı ziyarete davet etti.

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