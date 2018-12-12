Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasının da arasında bulunduğu 32 farklı fezlekeden yargılandığı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Demirtaş ve avukatlarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bazı HDP'li milletvekilleri ile aralarında hukukçuların da bulunduğu yabancı heyet katıldı. Mahkemenin, siyasetin etkisi altında hareket ettiğini iddia eden Demirtaş, "Kendiniz bu dosyadan çekilmelisiniz. 'Biz artık böyle bir davayı böyle bir aşamada, böyle bir dosyayı tarafsız ve adil bir şekilde yürütemiyoruz' diyerek, yargının da önünü açarak çekilmelisiniz. Yapmazsanız ben ve avukatlarım reddi hakim talebinde bulunacağız" diye konuştu.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamanın asli cezalık bir suç olduğunu ve bu suçlamasıyla ilgili tutukluluk süresinin dolduğunu savunan Demirtaş, "Tahliyeyi yasal zorunluluk olarak vermeniz gerekiyordu. Ancak 24 Haziran seçimleri yaklaşmıştı. AK Partinin Genel Başkanı meydanlarda '65 kişinin katili Demirtaş' demeliydi ve benim tutukluluğum buna dayandırılmalıydı. Ancak seçimlere iki ay kala bir formül bularak tahliye kararı vermediniz. Bu arada 24 Haziran seçimleri oldu. Partim ve halkım beni aday gösterdi. Hem partim için hem adaylığım için çalışma yapmam gerekiyordu. Heyetinizin tahliye kararı vermesi gerekiyordu. Dışarıda olsaydım Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanmayacaktı. Siz AK Parti'den yana taraf oldunuz" iddialarında bulundu.

Mahkemeden tahliye talebinin bulunmadığını belirten Demirtaş, "Yaşım 90'a da gelse yine de tahliye talep etmeyeceğim. Çünkü ben siyasi rehineyim. Siyasi rehine neden tahliye talep etsin ki?" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin yargılamayı tarafsız yürütmediğini iddia eden Demirtaş, mahkemenin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulunarak, "Bu dosyadan çekilin, bırakın başka heyet baksın. Yeni bir mahkemeyle yargılamaya devam edelim. Davayı uzatmaya yönelik bir gerekçeye sığınmayın öncelikli talebim budur" dedi.

Abdullah Sarica



