Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 13 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu belirtilirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Derya Yetim

