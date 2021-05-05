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Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu

Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu
Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu

Bursa sahillerini kaplayan salyalar denizdeki canlıların sonunu getiriyor. Gemlik ilçesinde yüzlerce balığın ardından bugün de Mudanya sahiline nesli tükenmekte olan su samurunun cansız bedeni vurdu.

Deniz salyaları canlıların sonu oluyor...Balıklardan sonra şimdi de su samuru vurdu - Tıkla İzle

Mudanya ilçesinde bulunan yat limanı ve çevresi deniz salyaları (müsilaj) sebebiyle kahverengi tabakaya bürünürken, kirlilikten boğularak ölen su samuru kıyıya vurdu. Limanda bulunan tekne sahipleri ise daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

Marmara Denizi üzerinde beyaz tabaka olarak kendini gösteren, balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olan deniz salyası 'müsilaj' bu sefer de Bursa'nın sahil ilçesi Mudanya'da etkili oldu. Sabah saatlerinde ise müsilaj sonucu hareket edemeyen ve boğularak ölen su samuru yat limanın kıyısında ölü olarak bulundu. Aynı şekilde diğer canlılarında denizdeki pislik yüzünden hayatını kaybettiğini belirten tekne sahibi Gurbet Ünal, ‘' Teknede kalıyoruz biz. Sabah kalktığımızda deniz kirliliğinden dolayı rıhtımın kenarında su samurunu ölü bulduk. Büyük ihtimalle kirlilikle birlikte limana girdi. Burada ki kirlilikte boğuldu. Şuan ki kirlilik çünkü geçen senelere göre daha fazla'' dedi.

37 yıldır Mudanya'da yaşadığını ve daha önce böyle bir şey görmediğini belirten Sait Sezgin ise, ‘' Sabah su samuru pislikten kıyıya vurmuş. Bizde ölü olarak bulduk. Normalde her sene olan bir şeydi ama bu sene daha kötüsü oldu'' dedi.
Öte yandan dün Gemlik ilçesi Narlı sahilinde de binlerce balık oksijen yetersizliği sebebiyle ölünce su yüzüne çıkmıştı.

Hakan Gönül-Abdullah Uğur
 

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