Denize atık boşaltan firmaya 18 bin lira ceza

11 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Kurucaşile ilçesine gelen 61 K 22316 plakalı hamsi yemi taşıma kamyonu yükünü boşalttıktan sonra depoyu kimyasallarla temizlemiş, atık suyu liman bölgesinden denize boşaltmıştı. Limandaki vatandaşlar tarafından olay anbean kaydedilmişti. Kamyon şoförüne polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanırken, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de olay yerinden numune almıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün olayla ilgili incelemesi tamamlandı. Müdürlük, kamyonun sahibi olan firmaya 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları' kapsamında 'Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır' hükmüne göre 18 bin 37 liralık idari para cezası uyguladı.

Akif Yaman

