Denize atlayan üniversiteli genç kızı, polis kurtardı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası sahilinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Z.G.O. (22), Yeşildere Mahallesi'ndeki kaldığı evden ayrılarak girdiği bunalım sonucu kendini denize attı. Genç kızın denizde atladığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, 112 acil servis ekipleri ve Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Genç kızın denizin içinde olduğunu gören Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Özbek, suya atlayarak Z.G.O.'yu ölümden kurtardı ve karaya çıkardı. Diğer polislerin de yardımıyla sağlık ekiplerinin yanına götürülen Z.G.O., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.G.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ailesinin Denizevheri Polis Merkezine kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay