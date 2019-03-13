Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli kent merkezi ile Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek gözaltına alındı.