Denizli şehidini bekliyor

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı.

Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak'tan 2017 yılında Muğla'ya ataması yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Şükür Cami yanında bulunan Alanyazı Meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün naaşı Buldan Şehitliği'ne defnedilecek.

Bekir Tosun

İLGİLİ HABER Şehit Polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

İLGİLİ HABER Bodrum’da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı