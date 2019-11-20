Denizli'de akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 117 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otomotiv tamiri ve yedek parça satışı yapan tamirhanede henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 18 itfaiye aracı, 1 adet destek su tankeri sevk edilirken, yangına 48 personel müdahale etti. Zaman zaman farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 4 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlar ve esnaflar sokakta yangını izlediği sırada çevik kuvvet herhangi bir kargaşa durumuna karşılık önlem aldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

“4 Milyon lira maddi zarar meydana geldi”

İş yeri sahibi olan Korcan Şener'in verdiği bilgilere göre, içeride bulunan araç yedek parçaları, 5 tır, 1 ticari araç, 1 adet forklift ve iş yeri malzemelerinin ciddi derecede yandığını belirtirken yaklaşık 4 milyon lira maddi zarar meydana geldiğini belirtti.

“Suntacıya sıçrasaydı daha büyük zararlara yol açardı”

Yangını gören vatandaşlar ise o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Esnaf olan Mahmut Esmer, “Saat 20.30 gibi bize haber gelince olay yerine intikal ettik. Aşağı yukarı 2,5-3 saat sürdü. Yangını kontrol altına almak çok zor oldu. 10- 12'ye yakın itfaiye aracı vardı. Arka tarafta suntacı var, eğer sıçrasaydı daha büyük zararlara yol açardı. Zaten yangın mahallinde 4-5 tane arabanın yandığını gördük. Şükür şimdi durumlar iyi soğutma yapılıyor, can kaybımız yok” ifadeleri ile anlattı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine dumandan etkilenmemeleri ve zehirlenme durumuna karşın bir esnaf ayran dağıttı.

Semih Can Yılmaz

