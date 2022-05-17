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Denizli'de ani sıcaklık düşüşü bekleniliyor

Denizli'de ani sıcaklık düşüşü bekleniliyor
Denizli'de ani sıcaklık düşüşü bekleniliyor

Denizli'de son günlerde devam eden yüksek sıcaklıkların, yerini yağmurlu ve çok bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Eğe bölgesinde yer alan başta Denizli başta olmak üzere çevre illerin 19-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesi beklendiğini duyurdu. 21 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği ise tahmin ediliyor. Denizli'de çok bulutlu sağanak sağışlı; yağışların öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette olması bekleniyor; hava sıcaklıklarının ise en yüksek 21, en düşük 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önemle arz ettiğini açıklayarak uyardı.

Atilla Özer

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