Denizli'de camiye çirkin saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Keskin Camisine pencereden giren şüpheliler, içerideki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi. Tadilat için camide bulunan yağlı boyayla halı, duvar ve mobilyaları boyaladı. Akşam namazı için gelen cemaatin ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 9 ve 14 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı. Ellerinde boya kalıntılarına rastlanılan çocuklar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Saldırıyı kınayan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı, "Dün ikindi namazı ile akşam namazı arasında camimize kimliği belirsiz, bizim tahminimizce akli dengesi yerinde olmayan ve ya madde bağımlısı bir kişi yada kişiler gelmiş. Halıları yeni almıştık halıların üzerine boya dökmüşler. Boya tadilatımız vardı. Daha sonra amfi cihazına zarar vermişler, klimalara boya dökmüşler.

Avizenin üzerine boya atıp, vantilatörleri kırmışlar. Etrafa dökülen boyaları kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık. Burası hepimizin evi, olayı anlayamadık, anlam veremedik, durum o kadar vahim. Bir şey diyemiyorum bu konuda. Daha önce böyle bir durum başımıza gelmedi. Caminin kapısı da kilitliydi, pencereden girmişler" dedi.

Hasan Durna - Fadıl Pişkin-Mehmet Barlas

