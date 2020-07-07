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Denizli'de otomobil yangını

Denizli'de otomobil yangını
Denizli'de otomobil yangını

Denizli’de seyir halindeyken alev alan otomobil yangınına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Mine Tatay - Semih Can Yılmaz
 

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