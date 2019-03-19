İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de Yeni Zelanda'daki vahşeti öven şahıs tutuklandı

Denizli'de Yeni Zelanda'daki vahşeti öven şahıs tutuklandı
Denizli'de Yeni Zelanda'daki vahşeti öven şahıs tutuklandı

Denizli’de sosyal medya üzerinden Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarları üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler ardından bir eve düzenledikleri operasyonda şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan, sosyal medyada yapılan övücü paylaşımların şahsın bir internet site üzerinden "no ceiling" ismiyle yazdığı da tespit edildi.  

Gökten Ceylan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.