Denizlispor ile Başakşehir berabere kaldı

Maçtan dakikalar
13. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışı sol çaprazında sert vuran Diskerud'un şutu az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada Ömer'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla penaltı noktasında buluşan Giuliano'nun şutu, Leisman'a çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada Diskerud sol kanattan rakibini geçerek arkadan gelen Sakıb'ın koşu yoluna pasını attı. Sakıb'ın, ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şut sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
52. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından yerden çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.
90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası içine yerden pasında hiçbir arkadaşı buluşamadı. Pozisyonun devamında Mesanovic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasını Başakşehir savunması karşıladı.
90+2. dakikada Visca'nın kaleye uzak mesafeden sert şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Muhammet, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud (Hasan dk. 73), Sagal Dossevi dk. 90 ?), Sacko (Mesanovic dk. 73), Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Hüseyin, Ali, Tusha
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Başakşehir: Mert, Hasan Ali, Epureanu, Ponck (Mehmet dk. 70), Ömer (Crivelli dk. 88 ?), Tolga (Gulbrandsen dk. 70), Ndayishimiye, Deniz, Giuliano (Berkay dk. 70), Visca, Ba
Yedekler: Volkan, Ahmet, Uğur, Duarte, Tagir, Azubuike,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Tolga, Ponck (Başakşehir), Murawski (Denizlispor)