Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Yeni Sanayi Sitesinde S.A. isimli şahsa ait depoda atık yağ depolandığı bilgisi alındı. Depo ekiplerce takibe alındı, depoya gelen S.A., E.Ü. ve C.T.'nin depoda varil içerisinde bulunan atık madeni yağları kamyona yüklediği sırada baskın yapıldı.

Depo içerisinde 200 litrelik 30 adeti tam dolu; 10 adeti boş olmak üzere toplam 40 adet varil olduğu tespit edildi. Varillerin içerisinde 6 bin litre yağ bulunduğu, depodaki iki kamyonun kasasında da toplam 4 bin litrelik yağ bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen ve motorin yapmaya elverişli vaziyetteki 10 bin litre yanık madeni yağ İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edildi. Araçlar ise yedi emin deposuna çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.