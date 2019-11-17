İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında motorin yapmaya elverişli 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Yeni Sanayi Sitesinde S.A. isimli şahsa ait depoda atık yağ depolandığı bilgisi alındı. Depo ekiplerce takibe alındı, depoya gelen S.A., E.Ü. ve C.T.'nin depoda varil içerisinde bulunan atık madeni yağları kamyona yüklediği sırada baskın yapıldı.

Depo içerisinde 200 litrelik 30 adeti tam dolu; 10 adeti boş olmak üzere toplam 40 adet varil olduğu tespit edildi. Varillerin içerisinde 6 bin litre yağ bulunduğu, depodaki iki kamyonun kasasında da toplam 4 bin litrelik yağ bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen ve motorin yapmaya elverişli vaziyetteki 10 bin litre yanık madeni yağ İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edildi. Araçlar ise yedi emin deposuna çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.