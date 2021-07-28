Depo yangınında 2 milyon dolarlık malzeme kül oldu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde tekne malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangının oluşturduğu hasar, yangının tamamen söndürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Depoda bulunan bütün malzemeler tamamen kül olurken deponun yanı başındaki bağ evi de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 6 saatte kontrol altına aldığı yangın 120 kişilik itfaiye ekibi tarafından tamamen söndürüldü.

Yangında kül olan deponun bazı kısımlarına tekrar yangın yaşanması ihtimaline karşı toprak döküldü. Yangın tamamen sönmesine rağmen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

2 milyon dolarlık malzeme kül oldu

Depoda çıkan yangın depoyu kullanılamaz hale getirirken yangının maliyeti 2 milyon dolar oldu. Depodaki tekne yapımında kullanılan 2 milyon dolarlık malzeme tamamen kül oldu. Deponun yanı başındaki bağ evi de yangından büyük oranda etkilendi. Tamamen yanan 2 katlı ev de depo gibi kullanılamaz duruma geldi.

Muhammet Abdulkadir Esen

