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Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,0 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalanan vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarı attılar. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Tıkla İzle

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken bazı evlerde ağır hasar oluştu. 21.07'de yaşanan deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da bir spor salonunda yaşanan deprem paniğinde, içeride spor yapanların korkuyla dışarı kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde, spor salonunun dış camekanındaki camın şiddetli olarak sallanması depremin de büyüklüğünü gözler önüne sererken, birçok vatandaş da deprem sonrası panikle dışarı kaçtı.

Bahadır Aytekin
 

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