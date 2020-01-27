Deprem bölgesindeki bakanlardan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Soylu: 'Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarında 45 vatandaşımızı enkaz altıdan sağ salim çıkarttık'

'948 artçı deprem meydana geldi'

'Deprem bölgesinde 4 bin 800 personel görev yapıyor'

'Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi'

'Bin konteynerden oluşan konaklama merkezi kurulacak'

' Evi tamamen yıkılanlara 41 bin TL'lik yardım yapacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Hastanelerde tedavileri devam eden 86 yaralı var. Bunlardan 18'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Durumu kritik herhangi bir hastamız yok.

'Azize Çelik' ve iki çocuğunun durumu iyi. Tedbir olarak yoğun bakımda'

Yüsra Yıldız ve annesinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor'

Sahada toplam 2 bin 620 kişi hizmet veriyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

''Elazığ'da 50 yıkık bina ve 308 ağır hasarlı bina var''

''Elazığ'da 2 bin yeni konut çalışmalarına başlıyoruz''