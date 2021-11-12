Depremde 5 çocuğunu kaybeden baba gözyaşlarına hakim olamadı

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşanan yıkım sonrasında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 22. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da Deprem şehitliğini de vatandaşlar doldurdu. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları başında dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.

“5 çocuğumu depremde kaybettim”

Depremde 3, 5, 8, 11 ve 19 yaşındaki çocukları ile 1, 7 ve 12 yaşındaki yeğenleri ile toplamda 10 akrabasını kaybeden Mustafa Çillioğlu, mezarlığa gelerek çocukları ve yeğenlerinin mezarları başında dua etti. Çiloğlu, “Kimi kaybettik. Şurada gördüğün 5 çocuğun babasıyım ben. 3 Yeğenim, yengem ve 5 tane çocuğumuzu depremde kaybettik. İnsanın geçmişini unutması çocuklarını unutması mümkün değil tabi ki. Çocuklarımızın en küçüğü 1 yaşındaydı. En büyüğü kızım 19 yaşındaydı. Elbette ki sıkıntılı günler geçirdik. Ama Allah'tan sabır diledik. Ondan geldik ona döneceğiz. Çocuklarımız orada bizleri bekliyor. Biz de burada onların gittiği yere hak ederek bu dünyamızı mamur ederek gideriz. Tekrar çocuklarımız ile beraber oluruz. Ellerini tutup onlarla orada vakit geçirmek bütün arzumuz budur” ifadelerinde bulundu.

“Depremi yolda öğrendim”

Kendisinin tır şoförü olduğunu ve depremi Cuma akşam saatlerinde öğrendiğini belirten Çillioğlu, “2 tane evladım depremden kurtuldu. 5 çocuğumu kaybettim. Bir oğlum bir kızım onlar sağ. Onlar evde değildi. Oğlum deprem esnasında dışarıdaydı. Kızım ise okuldan arkadaşının yanına gitmişti. Onları deprem sonrasında bulduk. Ben depremde yurt dışındaydım, eşim evdeydi. Tır şoförlüğü yapıyordum cumartesi günü yola çıkmak zorunda kaldık. Pazar sabahı buraya geldik. Bu durum ile karşılaştım” dedi.

“İnsanların kendi inisiyatifine bu binalar bırakılmamalıdır”

Binaların yapımında hem devletin hem de belediyelerin dikkatli olması gerektiğini belirten Çillioğlu, “Cenabı hak hiç kimseye bu tür acılar yaşatmasın. Kurban olduğum Allah'ım takdiri, yapacakta bir şeyimiz yok. Biz sabırlı olacağız, rıza göstereceğiz. Ama tavsiyemiz hem devletin hem belediyelerin iskanlarda yeni ev yapımlarında daha dikkatli daha temkinli olmaları ve insanların kendi inisiyatifine bu binaları bırakmamalıdır” şeklinde konuştu. Kaynaşlı Belediyesi ise ilçe merkezinde mevlit programı organize ederek depremde hayatlarını kaybedenler dualarla anıldı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

