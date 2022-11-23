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Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor

Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor
Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor

Depremin ardından hasar gören Düzce Adliyesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Adliyenin dış cephesinden düşen parçaları kaldıran ekipler, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor - Tıkla İzle

Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Düzce Adliyesi hasar gördü. Binanın özellikle dış cephesinde hasar oluştu. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki granit kaplamalar bloklar halinde yere düştü. Çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı binada, ekipler temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların ardından Düzce Adliyesi'nin en kısa sürede hizmete başlaması planlanıyor.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol
 

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