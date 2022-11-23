Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor

Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Düzce Adliyesi hasar gördü. Binanın özellikle dış cephesinde hasar oluştu. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki granit kaplamalar bloklar halinde yere düştü. Çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı binada, ekipler temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların ardından Düzce Adliyesi'nin en kısa sürede hizmete başlaması planlanıyor.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol



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