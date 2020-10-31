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Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.

Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bina enkazında kalan diğer vatandaşların kurtarılma çalışmaları sürüyor.

Yatık binadan bir vatandaş daha yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılmak üzere olan yatık binada arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaş daha yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın Gülçin Aykut Soydan isimli kadın olduğu öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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