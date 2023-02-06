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Depremin acı bilançosunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi

Depremin acı bilançosunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi
Depremin acı bilançosunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi

Kahramanmaraş’ta depremin acı bilançosunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi. Enkaz altından bir çok kişi kurtarılırken, bir kişinin de demir çubuk uzatıp seslenerek yardım istediği anlar kameraya takıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bir çok yapının çökmesine neden oldu. Çöken binalar dron ile havadan görüntülendi. Enkaz altına kalan bir kişinin ise demir çubuk uzatarak yardım istemesi kameralara yansıdı. Yardım isteyen vatandaşı depremden yara almadan kurtulan başka bir kişi sakinleştirdi. Öte yandan başka bir enkazdan vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mert Taha Varol - Onur Erden

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