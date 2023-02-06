Depremin acı bilançosunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bir çok yapının çökmesine neden oldu. Çöken binalar dron ile havadan görüntülendi. Enkaz altına kalan bir kişinin ise demir çubuk uzatarak yardım istemesi kameralara yansıdı. Yardım isteyen vatandaşı depremden yara almadan kurtulan başka bir kişi sakinleştirdi. Öte yandan başka bir enkazdan vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mert Taha Varol - Onur Erden

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