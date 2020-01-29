Depremzede anne, 6 çocukla çadırda hayata tutundu

Geçtiğimiz Cuma günü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bir çok ev hasar gördü. Evleri hasar görenlerden biri de Korkmaz ailesi oldu. Olgunlar Mahallesindeki müstakil evlerinin hasar görmesi sonucunda 6 çocuğu ile Kültürpark'ta kurulan çadırkente sığınan anne Şemsi Korkmaz, çadırda hayata tutundu. Çadırda yaşamaya başlayan anne ve çocukları yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Çocuklar hem oyunlar oynayıp hem de verilen kitapları okuyarak depremin korkusunu üzerilerinden atmaya çalışıyor.

Evinde hasar olduğu için çadır kentte kaldığını ifade eden anne Korkmaz, “Devletten Allah razı olsun bize yardım ediyor. Yetimlerime bir çadır verdiler. Su yemek soba gibi bütün ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Eşim 2 yıl önce öldü. 6 çocuğumu aldım, buraya geldim. Devlet elini bize attı. 6 çocuk bir de ben kimsemiz yok burada kalıyoruz. Kendimizi çadıra attık. Korkumuzdan eve gidemiyoruz” dedi.

Çok panikleyip dışarı koştuklarını belirten 13 yaşındaki Ayten Korkmaz, “Hemen güvenli bir alana geldik. bize burada bir çadır verdiler. Bize battaniye ve yemekte veriyorlar. 2 yıl önce babam öldü. Kimsemiz yok. Kardeşlerim ile burada kalıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Hanifi Şahin-Sezai Akın

