Depremzede çocuklar unutulmadı, doyasıya eğlendiler

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından 24 Ocak depreminden sonra konteyner kentlere aileleri ile birlikte yerleşen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Kızılay gönüllüleri, depremin yıl dönümü dolayısıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar ve Doğukent mahallelerinde kurulan geçici barınma merkezlerindeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlikte çocuklar, palyaço kıyafeti giyen gönüllülerinde katılımıyla davul ve klarnet eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt “Genç Kızılay Gönüllüleri olarak 3 konteyner kentimizde de çocuklarımıza psikososyal anlamda destek olduk. Onlara palyaçolarımız, hediyelerimiz ve orkestramızla eşlik ettik. Onların yüzünde bir nebze de olsa tebessüm ettirmek istiyoruz. Sosyal hayatlarına bir nebze de olsa dokunmak istiyorduk, çok şükür dokunduk. Çocuklarımız da gayet mutlu ve tebessüm eder halde aramızdalar. İnşallah bitene kadar da çocuklarımız yanında olacağız. Çocuklarımızın, şehrimizin yüzünü güldürdüysek ne mutlu bizlere. Gönüllülerimizle beraber yaklaşık 200 kişilik bir ekibiz" dedi.

Rıdvan Yeşilırmak

