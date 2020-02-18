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Depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak
Depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti alınmayacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin hemen ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi. Bakanlık, Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti almayacak.
Deprem bölgesi Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünde barınan öğrenciler, Şubat ayı içerisindeki yurt ücretlerinden muaf tutulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

Ödenen ücretler iade edilecek

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla alınan bu karar öncesi yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin paraları da iade edilecek.
Elazığ'da eğitim veren Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri haricinde sömestir tatili 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yunus Emre Kartal
 

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