Derbi sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, ‘çirkin ve kötü tezahüratı', saha olayları' ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle, Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Ersun Yanal ‘sportmenliğe aykırı hareketi' ve Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli oyuncu Deniz Türüç ‘kural dışı hareketi', Sadık Çiftpınar ve Rodrigues ‘talimatlara aykırı hareketi', Ozan Tufan ise ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle ile PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü ise derbi maçtaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' ve ‘saha olayları' nedeniyle ile PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da kulüp görevlisi Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Musa Mert Çetin ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle ile PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü'nün 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet nur Çebi'nin 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın 21.02.2020 tarihinde medyaya yaptığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan Göztepe -Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BTC Turk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan BTC Turk Yeni Malatyaspor-Fraport-Tav Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü teknik sorumlusu Kazım Ersun Yanal'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü antrenörü Volkan Kazak'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 25.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Deniz Türüç'ün aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Garry Mendes Rodrıgues'in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Ozan Tufan'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Hande Sümertaş'ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Fahri Yılmaz'ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Necati Ateş'in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Musa Mert Çetin'in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."