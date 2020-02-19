Derbinin hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.

İşte Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler:

21 Şubat Cuma

20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan