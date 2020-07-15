İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Derbinin hakemi Halil Umut Meler
Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan, Başakşehir - Kayserispor mücadelesinde ise Ali Şansalan görev alacak.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ise hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Şampiyonu belirleyecek maçlar Karaoğlan ve Şansalan'ın

Zirve yarışında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının hakemleri de açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak İsmail Şencan ve Mehmet Cem Hanoğlu sahada olacak. Söz konusu müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakem olarak da Onur Özütoprak kenarda olacak.

Süper Lig'in 33. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

18 Temmuz Cumartesi

21.00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar

21.00 Çaykur Rizespor- Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00 MKE Ankaragücü- Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
21.00 Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.