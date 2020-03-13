Dergilik'te 'Sesli Makale' dönemi

Dergilik'e yeni eklenen Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar artık birçok içeriği dinleyebilecek. Türkiye'nin popüler dergi ve gazetelerinden deneyimli editörler tarafından seçilen makaleler yapay zeka tarafından seslendirilecek. Kullanıcılar, makalelerin yanında bulunan ‘oynat' butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabiliyor. Dergilik'in oldukça ilgi gören Sesli Makale özelliği ile kullanıcılar kaliteli içerikleri yalnızca okumakla kalmıyor, aynı zamanda dinleme şansına da erişiyor.

"Sesli Makale özelliği oldukça ilgi görüyor"

Dergilik'in Sesli Makale özelliğinin benzersiz olduğunun altını çizen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Sadece Türkçe değil farklı dillerdeki birçok yayının bulunduğu Dergilik, Türkiye'nin en çok tercih edilen uygulamalarından biri. Günümüz temposunda okumaya vakti olmayanlar için hayata geçirdiğimiz Sesli Makale özelliğimiz büyük ilgi görüyor. Turkcell'in yapay zekası tarafından okunan makaleler, gün geçtikçe daha da gelişecek ve sayıları artacak. Kullanıcıların sevdiği makalelerden bir liste oluşturabilmesi ve ses hızını kontrol etme gibi özellikleri ise yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Okudukça gelişmeye devam edecek

Yapılan bilgilendirmede; Dergilik'in yeni özelliği yine Turkcell mühendislerinin yapay zeka destekli çalışmaları ile hayata geçti. Bu sistem ile yapay zeka, gerçek konuşmaya en yakın okumayı yapıyor. Şu ana kadar binden fazla makale seslendiren yapay zeka her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Okuma sıklığı arttıkça daha çok öğreniyor ve çok daha doğru okumalar gerçekleştiriyor. Bununla birlikte yapay zeka cümleleri anlamlandırabilme ve insansı tonlama yapabilme yeteneği de kazanıyor.

2019 yılı verilerine göre 140 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik'te; mizah, moda, iş dünyası, bilim gibi birçok kategoride derginin yanı sıra ulusal ve yerel çok sayıda gazete yer alıyor.