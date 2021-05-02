Dergilik'ten ‘tam kapanma'da okurlarına hediye

Binlerce dergi ve gazete içeriği sunmasının yanı sıra geliştirdiği kampanyalarla da ön plana çıkan dijital yayıncılık platformu Dergilik, 17 günlük tam kapanmada, son kampanyası ‘DERGİLİK KULLAN KAZAN' ile kullanıcılarına internet hediye ettiğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre platform, 5 Mayıs'ta başlayacak kampanya ile Mayıs ayı boyunca uygulama üzerinden 10 makale okuyan, 10 makale ve10 podcast dinleyen kullanıcılarına 1 GB internet hediye edecek. Haziran ayı boyunca uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20 podcast dinleyen kullanıcılar, 2 GB hediye kazanacak. Kazanılan internet hediyeleri Dergilik uygulaması dahil her türlü Internet ihtiyacı için kullanılabilecek.

Gazete manşetleri ve günün özeti uygulamada

Okurlarına özet içerikler sunan uygulamanın, her sabah saat 9.30'a kadar tüm gazete manşetlerinin bir arada bulunduğu sabah bilgilendirmesini ve her akşam ‘2 dakikada günün özeti' adı altında hazırladığı haber içeriklerini de kullanıcılarına ilettiği belirtildi.