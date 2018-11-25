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Derya Can, Dünya rekorunu 68 metreye çıkarttı

Derya Can, Dünya rekorunu 68 metreye çıkarttı
Derya Can, Dünya rekorunu 68 metreye çıkarttı

Serbest dalış rekortmeni Derya Can, Burdur'daki Salda Gölü'nde, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreyle kırmayı başardı.

Serbest dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Derya Can, Salda Gölü'nde rekor denemesi yaptı. Rekor denemesini Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, daire amirleri ve vatandaşlar izledi. 

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı. Derya Can'ın rekoru CMAS yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşeceği belirtildi.

Dalışın ardından Derya Can, üzerinde "Başta Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünya rekorum öğretmenlerimize armağan olsun" yazılı pankartla gazetecilere poz verdi. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir gün. Su çok soğuk ancak güzel bir dalıştı. Bugün Öğretmenler Günü, ben de bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, rekorumu onlara hediye ediyorum. Buraya gelirken sponsorumuz yoktu, ekibimizle 'Gideceğiz ve bu rekoru kıracağız' dedik. Kredi çektim, masrafları ödedik. Daha sonra Burdur Valiliği'nin ve Belediye Başkanı'nın destekleriyle başvuru masraflarını ödedik" dedi.  

Ali Kapan 

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