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Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu

Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu

Ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, Uşak’ta düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu - Tıkla İzle

Son yılların en popüler pop şarkıcıların güzel şarkıcısı Derya Uluğ, Uşak'ta Genç Kuşak'ın düzenlediği GençKuşakFes'e katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcının şarkılarına eşlik etti.
Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde güzel şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Köksal Kılınç
 

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