Derya Ürkmez, ilk single şarkısını müzikseverlere sundu

İlk çıkışını Rafet El Roman ile birlikte seslendirdikleri ve sadece üç ay içinde 140 milyon izlenmeye ulaşan 'Unuturum Elbet' şarkısıyla yapan Derya Ürkmez bu kez de ilk single çalışmasını gerçekleştirdi.

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Derya Ürkmez, yeni şarkısı 'Ay Tutulmadan' ile müzik hayatına devam ediyor. İlk çıkışını Rafet El Roman ile birlikte seslendirdikleri 'Unuturum Elbet' şarkısıyla yapan Derya Ürkmez, etkileyici ve güçlü sesiyle büyük beğeni toplamıştı.

Müzikseverler tarafından şimdiden önümüzdeki yılların en başarılı yorumcuları arasında gösterilen Derya Ürkmez'in yeni çalışması Ay Tutulmadan, soul tınıları taşıyan bestesi ve etkileyici sözleriyle dinleyicilerin gönlünü çeliyor.

Müziği evrensel bir dil olarak kullanıp oryantal tınıları soul tarzıyla başarıyla birleştiren Derya Ürkmez'in prodüktörlüğünü Rafet El Roman'ın yaptığı sözlerini Bilal Çakar ile beraber yazdığı bestesi Malik Quality ve düzenlemesi Steffen Müller mzalı şarkısı Ay Tutulmadan, müzik çevreleri tarafından heyecan verici olarak nitelendiriliyor.