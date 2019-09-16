Dev bal kabaklarını satmakta zorlanıyor

Hasanlar köyü sakinlerinden Fahrettin Demir, tarlasında sadece tavuk gübresi kullanarak yetiştirdiği 20-25 kilogram arasında değişen bal kabaklarına büyük olduğu için fazla alıcı çıkmadığından dert yandı.

Demir, ”Bu yıl 8 dönüm alana yerli tohumdan bal kabağı ekimi yaptım. Gübre olarak sadece tavuk gübresi kullandım. Hiç ilaçlama yapmadım. Zamanında suyunu verip çapasını yaptım.

Bunun sonucunda tarlamda çoğunluğu 20-25 kilo gelen devasa kabaklar yetişti. Bu yıl 30 ton dolaylarında rekolte bekliyorum. Bal kabaklarının her biri normal ağırlıkta olmadığı için pazarda satmakta zorlanıyorum. Artık satabilirsem lokantacılara veya aş evlerine satacağım” diye konuştu.

Mustafa Akçay