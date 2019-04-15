Dev Caretta Caretta ölüsü sahile vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle yüz yüze bulunan genellikle Akdeniz sularında görülen Caretta Caretta kaplumbağalarından bir tanesi ölü halde Bandırma'nın Livatya Sahili'ne vurdu. Sahilde ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ekipleri boyu bir metreyi ağırlığı ise 50 kg'ı bulan dev kaplumbağayı sahile vurduğu yerden alarak incelenmek üzere Denizcilik Fakültesine götürdü.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yaptığı açıklamada, sıcak suları çok seven ve sık sık göç esnasında bu akıntılardan yararlanan Caretta Caretta kaplumbağalarının dönem itibarıyla çiftleşme ve üreme dönemleri olduğunu ve bu dönemde sıkça sahillere çıkmaya başladıklarını ifade etti. Bandırma Sahili'nde bulunan Caretta Caretta'nın yüksek ihtimalle Çanakkale Boğazı'ndaki akıntı ile Marmara Denizi'ne girdiğini tahmin ettiklerini belirten Dekan Prof. Dr. Sarı, boyunun yaklaşık bir metre ağırlığının ise 50 kg civarında olduğunu dile getirdi.

İbrahim Aldemir

