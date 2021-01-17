Dev derbide kazanan Beşiktaş! Beşiktaş 2 - 0 Galatasaray

BEŞİKTAŞ 2 - 0 GALATASARAY

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşinyuvarlak üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart olarak değerlendirdi.

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Josef'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

70. dakikada Josef'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Luyindama'nın dokunamadığı topu penaltı noktasına yakın yerde önünde bulan Josef'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

90+1. dakikada sağ kanatta Gökhan Töre'nin yerden içeriye ortasına Luyindama'nın müdahalesi etkisiz kalınca meşin yuvarlak Larin'de kaldı. Larin'in pasında sol çaprazdaki N'koudou topu filelere gönderdi. 2-0

90+4. dakikada Sarachi'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Babel, topu arka direkteki Emre Akbaba'nın önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba (Dorukhan dk. 87 ?), Ghezzal (Mensah dk. 67), Larin, Oğuzhan (N'koudou dk. 67), Aboubakar (Gökhan Töre dk. 87 ?)

Yedekler: Utku, Necip, Nsakala, Ljajic, Kartal Kayra, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes dk. 39), Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan (Emre Kılınç dk. 81 ?), Etebo (Emre Akbaba dk. 81 ?), Belhanda (Donk dk. 69), Oğulcan, Arda (Babel dk. 69), Diagne

Yedekler: Fatih, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Josef de Souza (dk. 79), N'koudou (90+1) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Diagne (dk. 58) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier, Ghezzal (Beşiktaş)

Mbaye Diagne kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Montero'ya yaptığı hareket sonrasında 58. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine 11'de başlayan Şener Özbayraklı 38. dakikada sakatlandı. Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında - Ligin en az gol yiyen takımı

Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

Mbaye Diagne'den 9 gol

Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.