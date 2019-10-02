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Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular

Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular
Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular

Güney Afrika’da turistler dev pitonun saldırısından son anda kurtuldu.

Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular - Tıkla İzle

Güney Afrika'nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun saldırısından son anda kurtuldu. Turistler kumlu arazide gezinti yaptıkları sırada bir teknenin altında uyuyan pitonu gördü.

Turistlerden biri pitonun fotoğrafını çekerken, diğeri de pitonun kuyruğuna dokundu. Turistin kuyruğunu çekmesinin ardından harekete geçen dev piton, turistlerin aracının üstüne çıktı. Pitonun cipin üzerine çıkmasının ardından, turistler panikle araçlarına binerek o bölgeden uzaklaştı. Afrika kaya pitonu uzaklaşan aracı bir süre takip ettikten sonra, yönünü değiştirip gözden kayboldu.

Zehirli olmayan Afrika kaya pitonları, avını büyük bir güçle sarıp öldürür.

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